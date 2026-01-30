Tel-Sen Başkanı Üredi Meclis önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yapılması planlanan Hukuk Komitesi toplantısının nisap sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Hukuk Komitesi’nin toplantısına katılmak üzere Meclis’e giden Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Genel Sekreteri Esat Gürhan, avukatları Öncel Polili ve Sendika Genel Sekreteri Ömer Gedik toplantının yapılmaması neticesinde sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

-Üredi: "Bu gizli bir protokoldü, daha sonra peşkeşe döndü"

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, Meclis önünde yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasındaki fiberoptik protokolünü işaret ederek, “Bu gizli bir protokoldü, daha sonra peşkeşe döndü. ” iddiasında bulundu ve buna "dur" demek için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Şeffaflıktan yana olduklarını söyleyen Üredi, “Bu kadar süredir Tel-Sen her konuda halkı bilgilendirmeye çalıştı. Halka detaylar vermeye çalıştı ve aynı şekilde de bilgi vermeye devam edecek.” ifadesini kullandı.

Üredi ayrıca, kamuya ait varlıkların hangi koşullarda halkın yararına kullanılacağı ya da hangi yöntemlerle halktan alınabileceği konusunu da defalarca gündeme taşıdıklarını kaydetti.

Meclis’e Hukuk Komitesi toplantısı için davet edildiklerini ve tam kadro olarak komitede beklediklerini kaydeden Üredi, nisap sağlanamadığı için komitede herhangi bir görüşme olmadığını, ayrıca yeni komite toplantısı için de herhangi bir takvimlendirme yapılmadığının altını çizdi.

-Gürhan: “Teknik konularda bazı endişelerimiz var”

BMO Genel Sekreteri Esat Gürhan da, özellikle alanlarını ilgilendiren konularda topluma destek olmaya, söz söylemeye gayret gösterdiklerini belirterek, komiteye katkı koymak amacıyla geldiklerini kaydetti.

Konuyu teknik gözle değerlendirdiklerini söyleyen Günhan, teknik konuda bazı endişeleri bulunduğunu belirtti.

“Önümüzde bir fizibilite çalışması veya bir ihale söz konusu olmadığı için teknik şartlanma yok.” ifadesini kullanan Gürhan, kendilerine teknik rapor sunulmadığını, dolayısıyla ne hedeflendiğine dair bir fikirleri olmadığını kaydetti.

Gürhan, bir sonraki toplantıda bu konulara dair bilgi edinmeyi umduklarını da aktararak, teknik raporun elde edilmesi durumunda halkın da aydınlatılacağını söyledi.

Tel-Sen’in şeffaflığı ön planda tutup, gerekli basın açıklamalarını yaptığını kaydeden Gürhan, “Biz de bu noktada teknik olarak elimizden ne gelirse fikir olarak, yetkin personel olarak sağlamak istiyoruz.” dedi.

Gürhan, umutlarını kaybetmediklerini de belirterek, bir hata ya da yanlış varsa, bunların hep birlikte konuşularak çözülebileceğini ifade etti.

-Polili: “Bu eski altyapı bakır içermektedir ve değeri en az 50 milyon eurodur”

Avukat Öncel Polili ise fiber altyapıyla ilgili protokolün önce Bakanlar Kurulu ile yapılmaya çalışıldığını, dolayısıyla kendilerinin konuyu mahkemeye taşıdıklarını; şimdi de aynı şeyi yasayla yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konunun özünün değişmediğini kaydeden Polili, burada hiçbir ticari akla ve mantığa sığmayan bir iş yapıldığını savundu.

Avukat Polili, bu altyapının ülkeye gelmesi durumunda otomatik olarak neredeyse KKTC'de yaşayan herkesin bir müşteri olacağını öne sürdü.

Yaptıkları araştırmalara göre eski altyapının elden çıkarılacağı bilgisine ulaştıklarını kaydeden Polili, “Bu eski altyapı bakır içermektedir ve bunun da değeri en az 50 milyon eurodur.” iddiasında bulundu. Polili, şu anda söz konusu bakırı satın alacak şirketlerin teklif dahi yaptıklarını savunarak, “Dolayısıyla bu işin bu kadar aceleye getirilip halktan gizlenerek yapılmasının hiçbir mantığı yoktur.” dedi.