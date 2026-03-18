Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), çeşitli nedenlerle çalışamayacak durumda olup herhangi bir gelir kaynağı olmayanlara verilen sosyal yardım ödeneğinin artırılması çağrısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, söz konusu ödeneğin yüksek enflasyon nedeniyle, bu yardımla geçinmek durumunda olanların yalnızca temel gıda masrafını bile karşılayamayacak bir tutarda kaldığını savundu.

Bengihan, şunları kaydetti:

“Temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan sonra gelinen aşamada, halen sosyal yardım ödeneği 26 bin 634 TL olan bireyler mevcuttur. Bu durum, sosyal yardıma muhtaç olanların açlığa terk edilmiş olduğunun göstergesidir. Yaklaşan bayram günlerinde aileleri için bir bayram sofrası hazırlayamayacak, çocuklarına veya torunlarına küçük bir harçlık bile veremeyecek durumda bırakılan bu insanlara, bayram öncesi ek bir ödenek verilmesi her şeyden önce insani bir meseledir.“