(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Halıda Brgasheva mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şerife Kutruza zanlının 17.03.2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Ortaköy adresinde bulunan ikametgah içerisinde 324 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada bakıcılığını yapmakta olduğu M.Y. ile yemek yapma konusunda çıkan tartışma nedeniyle kadının yüzüne elleri ile birçok kez, vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, M.Y.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip ayni gün taburcu olduğunu, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kayıtlarındaki kontrolde zanlının 21.01.2026 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının 21.05.2018 tarihinde bakıcılığını yaptığı bir şahsı yine darp ettiği ancak müştekinin şikayeti ileri götürmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıyı 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderdi.