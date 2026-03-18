Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, ormanların, geri dönüşsüz bir biçimde tehdit altında olduğuna işaret ederek, ülkenin sınırlı doğal varlıklarının korunmasının, yalnızca bir çevre meselesi değil aynı zamanda gelecek ve yaşam meselesi olduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, yazılı açıklamasında, son dönemde Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen yasa değişikliği ile orman alanlarının “turizm” gerekçesiyle başlayan tahsis sürecinin, “eğitim, sağlık ve benzeri” başlıklar eklenerek, genişletildiğini ve ormanların kullanım alanının ciddi biçimde artırıldığını kaydetti.

Bu düzenlemenin, sadece bir yasa değişikliği değil, Anayasanın “ormanları koruma” altına alan hükümlerinin de fiilen aşındırılması anlamına geldiğine işaret eden Sahir, orman alanlarının sürekli ve yaygın bir biçimde elden çıkarılmasının önünü açacak uygulamaları eleştirdi.

Türkiye’nin en köklü ve en büyük üniversitelerinden birine, Kıbrıs’taki yerleşke için çok büyük ölçekte bir arazi tahsis edilmesinin; “eğitim gereksinimleriyle açıklanamayacak derecede büyük ve kamu yararı kavramının sınırlarının aşındırıldığı yönünde ciddi kaygılar yarattığı” görüşünü ifade eden Sahir, bu konu ile ilgili devam eden bir yargı sürecinin de, yapılan yasa değişiklikleri ile etkisiz hale getirildiğini, bunun da yargıya duyulan güveni zedelediğini söyledi.

-"Gelecek nesillerin yaşam hakkını doğrudan tehdit ediyor"

Ormanların, su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi, iklim dengesinin sağlanması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından hayati öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Sahir, bu alanların kaybının, gelecek nesillerin yaşam hakkını da doğrudan tehdit ettiğine değindi.

Sahir, “Eğitim ve sağlık yatırımlarına karşı değiliz. Ancak bu yatırımların yeri orman alanları değildir. Kamu yararı kavramının belirsiz şekilde genişletilmesi, istisnaların kural haline gelmesine ve geri dönüşü mümkün olmayan çevresel tahribatlara yol açacaktır” dedi.

Sahir, bu nedenle “söz konusu yasa değişikliğinin yeniden değerlendirilmesini, orman alanlarının anayasal koruma çerçevesinde güvence altına alınmasını, devam eden yargı süreçlerine müdahale anlamına gelen uygulamalardan vazgeçilmesini, tüm planlama süreçlerinin şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülmesini” talep etti.