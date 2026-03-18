Birleşik Krallık, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 15 bin sterlin (17 bin 282 Euro) mali yardımda bulundu.

KŞK’dan yapılan açıklamada, mali katkıdan dolayı teşekkür edilirken, Birleşik Krallığın 2004’ten günümüze KŞK’ya sağladığı mali yardımın toplamının 322 bin 282 Euro'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bu finansal desteğin KŞK’nın 2026 yılındaki faaliyetleri için gerekli DNA analizlerini gerçekleştirmesine ve ihtiyaç duyulan temel ekipmanların alınmasına imkan sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, bağışların kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkı sağladığı da vurgulandı.