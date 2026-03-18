Bayramı namazı saat 06.32’de kılınacak.. 11 ayın sultanı Ramazan’ın son orucu da yarın tutulacak

Devlet ve hükümet yetkilileri de halkla bayramlaşacak

Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı cuma günü başlıyor. Bayram namazı cuma sabahı saat 06.32’de kılınacak. 11 ayın sultanı Ramazan’ın son orucu da yarın tutulacak.

3 gün boyunca vatandaşlar, aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaşacak, kaybettiği yakınlarını mezarlıkta, şehitlikte ziyaret edecek. Bayramın olmazsa olmazı olan şekerlerse yine en çok çocukları sevindirecek. Lefkoşa Fuar Alanı’na bayram yeri de kurulacak.

Ramazan Bayramı’nda devlet ve hükümet yetkilileri de halkla bayramlaşacak.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman bayramın ilk günü cuma saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel saat 10.30’da Lefkoşa Elysium Park’ta bayram tebriği kabul edecek.

Hafta sonuna denk gelmesiyle Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3 günle sınırlı olacak, 23 Mart Pazartesi iş başı yapılacak

Belediyeler bayram tatilinde de hizmetlerini sürdürecek. Polisler de 24 saat hizmette olacak. Vatandaşlar, “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik”, “199 İtfaiye” numaralarına da kesintisiz ulaşabilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefke Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi önlemlerini duyurdu.



-Lefkoşa Türk Belediyesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm taleplerin 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebileceğini duyurdu.

LTB’nin açıklamasına göre, zabıta ekipleri bayram tatilinde de görev başında olacak, rutin denetim ve kontrollerini sürdürecek.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Şubelere Alo 185 hattından ulaşılabilecek.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda rutin bakım ve besleme hizmetleri verilecek, sokaktaki hayvanlar için de su ve mama takviyeleri yapılacak.

LTB Temizlik Şubesi, çöp toplama hizmetine bayramda da aynı şekilde devam edecek, ekipler ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’ndan nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

Kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartlarına su yükleyebilecek ve LTB’ye dair tüm ödemelerini yapabilecek.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB online mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

Açık Pazar, bayramın 3’üncü günü Merkez Lefkoşa’da kurulacak. Bandabuliya (Belediye Pazarı) ise bayram boyunca kapalı olacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri kurulacak.

-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi’nin duyurduğu önlemlere göre, defin işlemleri, çöp toplama hizmetleri rutin olarak devam edecek, su birimi acil durumlarda hizmet verecek. Lefke ve Gemikonağı şubelerindeki online ödeme cihazları kullanılabilecek.

Acil durumlarda vatandaşlar Lefke Belediyesi’ne şu numaralardan ulaşabilecek:

“0533 826 8347, 0533 854 6371, Temizlik: 0533 826 2126, Su Arıza: 0533 835 0845, Sağlık: 0533 826 8345, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 7423, Zabıta Birimi: 0533 872 4020 / 0533 845 1198.”

-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi temizlik hizmetlerine normal program aksatılmadan devam edecek, şebekeye kesintisiz su verecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı yarın 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Her iki tartı merkezi bayramın birinci gününde kapalı, ikinci gününde 15.00-18.00 ile üçüncü gününde ise 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Taleplere 05488310022 numaralı hattan yanıt verilecek.

Güzelyurt Belediyesi mezbahası yarın 09.00-14.00 saatleri arasında açık, bayram süresince kapalı olacak. Mezbaha pazartesi günü rutin programına devam edecek.

Öte yandan Güzelyurt Belediyesi defin hizmetleri için 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralı telefon aranabilecek. Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç halinde Güzelyurt Otel'deki vezneden su yüklemesi yapabilecek.

Vatandaşlar bayram boyunca Güzelyurt Belediyesi’ne 0548 829 3243, 0548 829 32 45 ve 0548 82932 65, 0548 829 3264 numaralı telefon hatlarından ulaşabilecek.

-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi, bayram tatilinde faturalarını ödemek isteyen vatandaşların Girne Belediyesi yeni hizmet binası ve Girne Belediyesi terminal ofislerindeki KIOSK cihazlarını kullanabileceğini duyurdu.

Ayrıca vatandaşlar, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek.

Bayram süresince trafik cezası yazılan vatandaşların cezalarını, ceza makbuzu üzerinde yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebilecek.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin ilgili birimlerine şu numaralardan ulaşılabilecek:

“Bayındırlık, imar 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, temizlik 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, su işleri 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç), kanalizasyon işleri 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, cenaze ve defin işleri 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, kent güvenliği 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, sağlık işleri 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca Girne Belediyesi’ne söz konusu iletişim numaralarından ve ALO 185 ihbar hattından her zaman ulaşabilecek.

-Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi de, Ramazan Bayramı’nda hizmetlerin aksamadan sürdürüleceğini duyurdu.

Buna göre, bölgeler su almaya devam edecek. Su İşleri Şubesine 0548 8166030 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayram tatili boyunca sadece ana caddelerde ve meydanlarda yapılacak.

Zabıta ekipleri bayram boyunca denetimlerine devam edecek. Perşembe pazarı yarın açık olacak.

Cuma günü kapalı olacak Belediye Açık Pazarı Toptancı Hali, cumartesi öğlene kadar açık olacak. Gazimağusa Belediye mezbahası ise bugün hayvan kabulü, yarın da kesim için açık olacak. Mezbaha bayram boyunca kapalı olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin Sağlık Şubesi’ne 0548 8166048- 05488903035, Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 8649179 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Bayındırlık konusunda ise acil durumlar için 0548 8166014 numaralı telefon aranabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri için 24 saat boyunca 0548 8166051 ve 05338499075 numaralı telefonlar aranabilecek. Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefondan aranabilecek.

-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi, veznesi yarın 08.00-12.00 arası açık olacak. İskele Belediyesi pazar yeri de yarın hizmette olacak.

Her yıl İskele’de kurulan bayram yeri Meteoroloji Dairesi’nin verileri ışığında bu yıl kurulmayacak.

Zabıta birimi İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki devriyesine bayram süresince 18.00-24.00 saatleri arasında devam edecek. Çevre ve Sağlık Bölümü de gelen ihbarları anında değerlendirerek. Çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam edecek İskele Belediyesi’ne bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne ulaşılabilecek diğer telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun 0548 810 11 77, ustabaşı/ defin: 0548 810 11 30, su işleri 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, temizlik 0542 880 20 90, 0548 810 11 54, çevre ve sağlık ihbar hattı 0548 810 11 01, İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33 ve İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe bayram süresince açık olacak. Piknik Restoran birinci gün kapalı 2’nci ve 3’üncü günse açık olacak.

-Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi de hizmetlerin aksamadan sürdürüleceğini duyurarak, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını paylaştı:

Buna göre, vatandaşlar Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne şu numaralardan ulaşılabilecek:

“İdari 0533 880 60 10, kanalizasyon 0539 101 84 25 - 0539 116 49 07 ve 0533 850 59 37, su 0542 851 13 01, zabıta 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi 0533 825 31 99 ve haşere şikâyetleri 0539 121 10 76.”

-Polis 24 saat kesintisiz görevde olacak

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı nedeniyle tüm emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu.

Öte yandan polis vatandaşları yangın ve hırsızlık konusunda alınacak önlemler konusunda uyardı.

Polisin açıklamasında, ev ve iş yerlerinden ayrılırken güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, varsa güvenlik kamerası sisteminin çalışır hale getirilmesi, kapıyla pencerelerin mutlaka kilitlenmesi, elektrikle çalışan cihazları ve prizlerinin kontrol edilmesi hatırlatıldı.

-“Önceliğiniz sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun”

Bayram tatilinde trafikte kimsenin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için alkollü araç kullanılmaması, gerekirse ulaşım hizmeti alınması gerektiği belirtildi.

Süratli araç kullanılmaması gerektiğinin vurgulandığı polis açıklamasında, “Trafikte önceliğiniz sürat değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” denildi.

Cep telefonlarıyla ilgili bağlantının araç kullanırken tamamen kesilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, emniyet kemerinin trafik kazalarında hayat kurtardığına dikkat çekildi.

“Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız” denilen açıklamada, polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleriyle yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatıldı.

- Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş olacak

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayram süresince yakınlarıyla açık görüş yapacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, açık görüş bayramın ilk gününden pazartesine kadar dört gün sürecek.

Yemekli olacak şekilde iki periyoda ayrılan görüşmeler öğleden evvel 09.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-16.00 arasında olacak. Ailelerle görüşme süresi kesintisiz üç saat olacak şekilde düzenlendi. Tutuklu ve hükümlüler bayram süresince bir kez açık görüş yapacak.

- Ramazan Bayramı yağmurlu geçecek

Öte yandan Ramazan Bayramı yağışlı geçecek. Bugün başlaması beklenen yağışlı hava bayram süresince devam edecek. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

- Müzik izinleri, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak

Öte yandan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş müzik izinleri, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak.

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, belirtilen koşullara uymak kaydıyla yarından pazara kadar dört gün boyunca ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.