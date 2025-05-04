"Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan" ve "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmalarında dereceye girenler belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlendi.

Festivalin ödül töreni ve kapanış seremonisinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuşma yaptı.

TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

- "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon" ve "Turizm Teknolojileri" yarışmalarında ödül sahipleri

Festivalde, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ilkokul seviyesinde Tim 3 takımı birinci, Tekno Kafalar takımı ikinci, Dönence takımı üçüncü oldu. Yarışmanın ortaokul seviyesinde Maarif Scientist 25 takımı birinciliği, JCCryption takımı ikinciliği, Tekno-Sinyal takımı üçüncülüğü elde etti. Lise seviyesinde ise Wobbly Table takımı birinci, 3A 1E takımı ikinci, LingoLee takımı üçüncü sırada yer aldı. Üniversite ve üzeri seviyede de RD TEAM takımı birinci, EmpowerX takımı ikinci, ICARUS takımı üçüncü oldu.

Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda lise seviyesinde Flytech takımı birinci, KTP Kılıçarslan Akıncıları takımı ikinci, Ekinopter takımı üçüncü oldu. Üniversite ve üzeri seviyede ise Elufly takımı birinciliği, Ekstremum takımı ikinciliği, Zerowing takımı üçüncülüğü elde etti.

Turizm Teknolojileri Yarışması'nda lise seviyesinde E-Tümen takımı birinci, Şentek takımı ikinci, Hascode takımı üçüncü oldu. Üniversite ve üzeri seviyede de Qızılqaya-BHOS takımı birinciliğe, MCT Sensor Merkutech ikinciliğe, HotelMind takımı üçüncülüğe layık görüldü.

- "Robolig Mavi Vatan Yarışması" ve "KKTC Araştırma Proje Yarışması"nda dereceye girenler

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması'nda ortaokul seviyesinde TeknoKafalar takımı birinci, AlpRoboticTeam takımı ikinci, RoboYıldırım ve Üstadlar takımları üçüncü oldu. Lise seviyesinde ise RoboSümer takımı birinciliği, Çarşamba takımı ikinciliği, Tekno Bursa takımı üçüncülüğü elde etti.

TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda ise tarım kategorisinde Heavy Metal takımı birinci, Quantum takımı ikinci, Emu Agrobotix takımı üçüncü oldu. Çevre ve enerji kategorisinde de PAGİT Spektrum: DEEPNETS takımı birinciliğe, Akriha Altay takımı ikinciliğe, Xudaferin BHOS takımı üçüncülüğe layık görüldü.

Ödül töreninin ardından İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerine plaket takdim edildi.

Ayrıca, Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever tarafından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu hatırası takdim edildi.

Kapanış seremonisi, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu üyeleri ile T3 Vakfı personeli ve gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.