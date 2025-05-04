Tatar: "Mavi Vatan'da çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde yürütmenin mutluluğu içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ayrı devletler olsa da bir bütün olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Mavi Vatan'da çalışmalarımızı milli menfaatlerimizin ve geleceğimizin bekası için Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde yürütmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı yeni Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek, “Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir tarih yaşandık. Kıbrıs Türk Halkı'nın buradaki varlık mücadelesinde gerçekten önemli bir gündü... Egemenliğimizin, bağımsızlığımızın nişanesi olarak bu eser ortaya çıktı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kasım 2020’de Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC’deki ziyaretinde, eski Cumhurbaşkanlığı binasının sömürge döneminden kaldığını ve binanın yetersizliğini dile getirdiğini anlatarak, Erdoğan’ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakışır yeni bir Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yapılması yönündeki ifadesinin ardından projeye başlandığını aktardı.

Tatar, Metehan bölgesindeki 500 dönümlük bir arazi üzerine büyük eser yaratıldığını, büyük bir vizyon ortaya konduğunu ifade ederek, “Bu eser, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının ve hürriyetinin bir nişanesidir, bir abidesidir. Bu açıdan bir önemi vardır” dedi. Tatar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yapımı devam eden yeni Yüksek Mahkeme binası ve cami, milli kütüphanesi ve sosyal aktivite alanıyla, bu bölge; KKTC'nin bir merkezi haline gelecektir” diyerek, “Bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği büyük bir eser ortaya çıktı” dedi.

-“Burada halk tekrar buluşacaktır… Burası halkın evidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Burada, halk tekrar buluşacak. Geçmiş dönemde de, ben eski binayı halka hep açtım. Ama şimdi burada bambaşka. Dünkü açılış töreninde insanlar salonu doldurdu ve o görüntüye baktığınızda muazzam bir birlik beraberlik... Dolayısıyla, bu ülkenin kurum ve kuruluşları, muhtarları, mühendisleri, mimarları, halk konseyleri, tiyatrocuları, sanatçıları, müzisyenleri hepsi, bu binada, bu çatı altında buluşabilecekler, kendi faaliyetlerini yapabilecekler. Biz de tabii çeşitli vesilelerle sizlerin ziyaretlerinde kalabalık heyetler halinde buluşacağız, toplantılar yapılacak…Tüm bunların yapılabileceği her türlü imkan ve kabiliyet bu bin içinde vardır. Dolayısıyla burası halkın evidir. Kıbrıs Türk halkının gerçekten özlediği, kendine yakışır geçmişiyle, her türlü verdiği müjdelerle, bütün bu esere kavuşması bizler için çok önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Tatar, Teknofest KKTC’ye de değinerek, “Teknofest’in KKTC’de düzenlenmesi bizler içinde büyük bir kazanımdır. Kıbrıs Türk gençliği orada ilham buluştu, bir takım aktivitelere ve yarışmalara katıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gençler, burada Kıbrıs Türk gençleriyle buluştu." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu çalışmalar, bir kez daha bütün dünyaya, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi olduğunu en yalın bir şekilde ifade ediyor... Böyle eserlerin ortaya çıkması, bizim mücadelemizin, bizim haykırışımızın en büyük ifadesidir” dedi.