“TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin meydanıdır”

“Eylül ayında dünyanın göz bebeği İstanbul'da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs'tan aldığımız güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız”

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, “KKTC’de bir TEKNOFEST’i daha heyecanla tamamlıyoruz. Bugün TEKNOFEST’lerde genç kardeşlerim roketlerini, yazılımlarını yarıştırıyor. Bu festival Kıbrıs Türkünün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanışı ve ödül töreni yapıldı.

Törende yaptığı konuşmada, tam bağımsız bir vatan için mücadele eden şehitleri ve gazileri yad eden Bayraktar, onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azminin göklere uzanan serüvenlerinde kendilerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kendilerini burada buluşturan sadece teknoloji değil tarihin ve kardeşliklerinin kendilerine yüklediği sorumluluk olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Bu toprakların çocukları bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktık. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türkünün inancını ve tutkusunun en güçlü nişanesidir. Bu yola çıkarken bizlere yapamazsınız diyenler vardı. Sizler, onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil. Engeller olacak, önünüze takozlar koyulacak. Ama emin olun, sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler asla durmayacağız.”

Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonları yürekten tebrik eden Bayraktar, TEKNOFEST’in yalnızca bir teknoloji yarışması, bir festival değil, bir milletin uyanış hikayesi olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST’in geleceği umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yer olduğunu belirten Bayraktar, TEKNOFEST’in milli teknoloji hamlesinin meydanı olduğunu ifade etti.

“Milli teknoloji hamlesi sadece bir memleketin değil tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir.” diye konuşan Bayraktar, organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

- “İstanbul’da yeni rekorlara imza atacağız”

Bayraktar, yağmur çamur demeden bu meydanı dolduran, heyecanlarına ortak olan, dualarını eksik etmeyen Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'nin her bir köşesinden gelenlere şükranlarını sundu.

TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini belirten Bayraktar, konuşmasında “Bu Birlik ruhunun yeni rotası İstanbul. Eylül ayında dünyanın göz bebeği İstanbul'da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs'tan aldığımız güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız. Şimdiden hepinizi tüm Türkiye'yi tüm dünyayı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Bayraktar, “Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, tükenmeyen enerjinizde ve sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim, gelecek sizlersiniz siz geleceksiniz.” diye konuştu.