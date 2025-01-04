Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında teknoloji ve yenilik odaklı organizasyonun geleceği ve KKTC'deki etkileri yapılan sunumlarda ele alındı.

Bilgilendirme toplantısının ilk oturumuna, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, ilkokul, ortaokul ve liselerden idareciler ile öğretmenler katıldı.

-Saymaz

TEKNOFEST hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştiren Muhammet Saymaz, festivalin gençler üzerindeki olumlu etkisi ve teknoloji alanında oluşturduğu fırsatlara dikkat çekti.

-Çavuşoğlu

Toplantıda söz alan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise, TEKNOFEST’in KKTC için önemini vurgulayarak, okulları ve takımları maddi, manevi her anlamda desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ve Türk milletinin kendi üretim kabiliyetlerini artırmasından gurur duyduklarını da kaydetti.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturuma ise, Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Daire Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ve KKTC’de yer alan üniversitelerin temsilcileri katıldı.

-Hocanın

Toplantının ikinci oturumunda söz alan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, TEKNOFEST’in bu yıl KKTC’de düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arası koordinasyonda aktif rol oynayacaklarını belirtti.