Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Ercan’da garip bir görevden alma yaşandı...

Bakan Arıklı görevden aldığı Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran için diyor ki;

Kuraklık açıklamasından dolayı görevden aldım...

Çünkü yıl yarı kurak geçecek demiş!

Arıklı’nın bu konudaki açıklamasını pek anlayamadık...

Adam işin uzmanı, görevinde de hayli başarılı!

Çalışanları tarafından da sevilen sayılan bir insan...

...

Buran ise yaptığı açıklamada Bakan intikam aldı diyor...

Ercan’ın açılmasına karşı çıkmış!

Bu haliyle açılamaz demiş...

Bizim hükümet talimat geldi ya!

Ya açılacak ya açılacak diye seferber oldu...

Yarım yamalak açıldı!

Sorunlar yumağı yaşanıyor hala...

Sözleşmede olmasına rağmen Turanlı’ya yeteri kadar özel güvenlik görevlisi aldıramadılar!

Çünkü adam kendilerini takmıyor, kendini bizim hükümetin çok üzerinde görüyor...

...

Arıklı daireye bakanlık müdürü vekalet edecek dese de durum hiç de öyle değil...

Yine Ercan itfaiyesinde görev yapan bu makama aranan vasıflara haiz olmayan bir memur atanacak!

Niye çünkü emekli olmasına sadece bir yıl kalmış...

Emekli olunca daha fazla ikramiye daha fazla maaş alsın diye!

Devletin ensesinden yani...

Senin, benim, hepimizin cebinden!

Ülkeyi hortumlamanın en güzel göstergesi...

Çarpık ve çürümüş bir sistem!

Yemeyen domuz meselesi...

...

Hükümet ortaklarının partizanlıklarına alıştık da...

Atama kararında imzası olan Cumhurbaşkanı nasıl olur da teknik ve uzman birinin görevden alınmasına göz yumar!

Bari bundan böyle gözünü açsın...

Yeni atanacak olanı enine boyuna incelesin!

Ki sonradan olay yargıya yansıyınca kimse madara olmasın...

Teknik bir adamın sırf ihtiraslar nedeniyle görevden alınması ve yerine bu makama aranan şartları olmayan birinin atanmak istenmesi rezaletten öte bir şeydir!

Toplumun vicdanı da zaten bu haber yayılmaya başladıktan sonra ses vermiştir...

...

Sahi yarım yamalak açılan Ercan’da son durum nedir?

Hani ya uluslar arası standartlarda olacak demişlerdi ya...

Konunun uzmanları arkadaşlar ile görüştük sağ olsunlar bir takım bilgiler aldık!

Meteorolojinin kritik eksikliklerini şöyle sıraladılar;

“Yeni piste kurulan mobil meteoroloji istasyonları uçuculuk için hayati önem arz eden rüzgar bilgilerini sağlıklı ölçmüyor. ICAO standartlarına göre 10 metrede ölçülmesi gereken rüzgar değerini 2 metrede ölçüyor.

Yine hayati öneme sahip maksimum rüzgar hızı yani hamle (gust) ölçümü yapmıyor. Pilotlardan bu konuda şikayetler geliyor. Ayrıca Pist görüş mesafesi ölçümü de yapılmıyor. Kötü hava koşullarının mevcut olacağı kış mevsiminde bu cihazlarla görev yapmak çok risklidir.

Mevcut yerinde kalan meydan meteoroloji binası aktif olan yeni pist başını görememektedir. Bu yüzden pist başında meydana gelen sis, pus, şiddetli yağış gibi ciddi hava olaylarını gözlemleyip raporlamada ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm bu eksikler ciddi güvenlik sorunu yaratmakta ve insan hayatını riske atmaktadır. Ayrıca yaşanabilecek bir kaza veya kırımın ülke imajını da kötü etkileyeceği unutulmamalıdır.”

...

Alın size işte tamamen uzman arkadaşlardan alınan olmazsa olmaz eksiklikler...

Burada canların hayatından bahsediyoruz...

Turanlı ya da Bakan Arıklı bunları biliyor mu, farkında mı?

Zira uluslar arası demekle olmuyor...

Hata ve eksiklerden dolayı bir kişini dahi burnu kanasa bunun hesabını verebilecekler mi?

İşimiz gücümüz palavra sıkmak...

Partizanlık ve adam kayırma hat safhada!

Nasıl bir memleket ama...

...

(NOT: Birkaç günlük kısa bir tatilden sonra 22 Kasım Çarşamba gününden itibaren yazılarımıza devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın...L.Ö.)

MESAJ KUTUSU

Sayın Sofu ALTINBAŞ, yüksek miktarda para ödeyerek satın aldığınız ön izinli üniversiteyi açma izni alamayınca çılgına döndüğünüz ve konuyu yargıya taşıma kararı aldığınızı öğrendik. Kim tarafından tezgaha getirildiniz açıklar mısınız yoksa biz mi açıklayalım?

...

Sayın Erhan ARIKLI, kuraklık tahmini açıklayan çok başarılı bir bürokratı görevden almak hangi akla ve mantığa sığar biz anlayamadık. Hele de yerine atayacağınız arkadaş emin olun ki yargıdan geri dönecek hesabı kitabı ona göre yapın deriz.

...

Sayın Ersin TATAR, hükümet tarafından yapılan atamalara şu sıralar çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuçta son imzayı siz atıyorsunuz sorumlular arasında siz de varsınız demektir. Meteorolojinin atanacak olan yeni müdürüne aman dikkat, devletin itibarını lütfen koruyunuz...

...

Sayın Raif İlker BURAN, görevden alınmanız siyasilerin tarihi bir hatası olarak yorumlanırken tüm çalışma arkadaşlarınız hiç eksiksiz yanınızda olduklarını belirten destek mesajları gönderiyorlar. Bununla birlikte gurur duyabilirsiniz!

...

Sayın Elmaziye ÇAKIRDAĞLI, belli ki birilerinin nasırına fazla basmış olmalısınız ki manşetlere kadar düştünüz. Oysa bölgeli bir çok vatandaş ve iş insanı sizin icraatlarınız ve başarıyla sürdürdüğünüz görevinizden hayli memnun olduklarını ifade eden mesajlar gönderiyorlar...

...

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, 2 tondan fazla narenciye ürününün heba olup çürüdüğü yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Konuşla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparsanız en azından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini de sağlamış olursunuz değil mi?

...

Sayın İbrahim BENTER, devletin sahip çıkmadığı Tanya Kilitkayalı’yı onurlandırmanız aile arasında büyük memnuniyet yarattı. Devlet ve ilgili makamlar bir kez daha önemli bir konuda sınıfta kaldı, umarız gecikmeden sizi örnek alıp gerekeni yaparlar...

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, özel bir okulun ders kitaplarında Kıbrıs’ın Türkiye’nin bir ili olarak gösterilmesi konusunda girişim ve soruşturma başlattınız mı? Özellikle okulun velileri tüm kitapların incelenmesi konusunda uyarı dolu mesajlar göndermeye başladı haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, siyasi kulislerde 2024 yılında yıldızınızın hayli parlayacağı ve hayallerinizin gerçek olacağı konuşulmaya başlandı. Bu sıralar Lefkoşa’ya daha sık gelmenizde yarar var zira siyasette uyanık olmak en önemli kurallardan birisidir...

...

Sayın Burçin DÖVEÇ, İskele bölgesinde yapacağınız okulun temel atma töreninin çok yakında yapılacağı haberi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Umarız tüm başarılı iş insanlarına iyi bir örnek teşkil eder...

...

Sayın Tolga ATAKAN, uzun bir sessizlik döneminden sonra partinize geri döndüğünüzü açıklamanız camiada memnuniyetle karşılandı ama açıklamadan anlaşıldığı kadar genel başkana muhalif bir duruş sergileyeceksiniz gibi geldi bize.