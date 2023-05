Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Yıllar önceki bankalar krizinde yaşanan meclis eylemeni hiç unutmadık…

Zira unutulacak gibi de değildi!

Bazı bankalar batıp ta vatandaşın birikimleri uçunca ülkede bir ilk yaşanmış ve kızgın vatandaş meclisi basmıştı…

Hem de ne baskın oldu!

Meclis salonu resmen işgal edilmişti…

İçeride büyük bir kargaşa yaşanırken dışarıda da polis eylemcilere plastik mermi sıkıyordu!

Bu ülkede ilk kez meclis önünde bir polis aracı eylemciler tarafından ters çevrildi…

Yaralananlar, tutuklananlar oldu!

Sonuçta Türkiye devreye girdi, batan bankalardaki birikimler toplu olarak değil ama taksit taksit bankazedelere ödendi…

…

24 sene önceki olayın sanki de şimdi başka bir türü senaryo olarak yazılmışa benziyor…

Eylemler yine meclis önünde!

Bu kez sendikalar ile hükümet karşı karşıya…

Ya da karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor!

Sendikalar arasındaki görüş farklılığı arasındaki uçurum yapılan her bir açıklamadan sonra daha da büyüyor…

Öncelikle belirtelim, bu kavganın kazananı asla olmayacak!

Aksine herkes kaybedecek…

Eğer bu inatlaşma devam ederse yaşanacak olan çatışmalar sadece meclis önüyle sınırlı kalmayacak!

Bir de şu Türkiye’den son gönderilen eylemlere karşı kullanılan akrepler filan var ya…

Sahi onlar ne için, kimlere karşı kullanılacak?

Düşünmesi bile ürkütüyor insanı!

…

Şunu kesinlikle kabul etmek gerek;

Yaşanan tehlikeli tırmanış kesinlikle hayra alamet değildir…

Gördüğümüz kadarıyla tabi ki yapılan açıklamalara baktığımızda hükümet öğretmenleri dize getirmeye çalışmaktadır!

Bu kesinlikle hükümetin istemi dışında bir olaydır…

Çünkü öğretmenlerin şu anki hakları yine bu hükümet döneminde verilmiştir!

Eğer bu haklar alınacaksa da hükümet gerekçeli kararını da açıklamak zorundadır…

Eğer ben yaptım oldu bitti mantığı devam ettiği sürece karmaşa daha büyüyecek ve tehlikeli tırmanışın gerekçeleri arasında olacaktır!

…

Bu arada kesinlikle sendika da masum değildir…

Dünkü yönelttiğimiz sorulara cevap bile veremediler!

Onların da derdi imanı okullarda yaşanan sorunlardan daha ziyade yasanın geri çekilmesidir…

Hele de bir sendika yöneticisinin Türkiye’den gelecek olan öğretmenleri okullara sokmayacakları yönündeki açıklaması da tehlikeli tırmanışın boyutunu göstermektedir!

Türkiye’den buraya ilk defa öğretmen gelmeyecektir…

Daha önce de gelmekteydi, bundan sonra da gelecektir!

Bu konuda kaosa oynamanın mantıklı bir gerekçesi olamaz…

İki taraf da el birliği vererek tırmanışı sürdürmekte ve dönüşü de olmayan bir yolda hızla ilerlemektedirler!

Allah akıl fikir versin artık…

Ankara kulisleri…

"Kaseti yok, istifa etmez"

Washington Post İstanbul muhabiri Vanessa Larson, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini değerlendirdi: "Türk siyasetinde seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy oranı ile tekrar seçildi. Rakibi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, yüzde 48'in altında kaldı.

Seçim öncesinde onlarca anket şirketi tarafından "İlk turda yüzde 51 veya üzeri oyla kazanıyor" şeklinde açıklamalar yapılan ve adaylık sürecinde ittifak ortağı Meral Akşener ile ters düşen Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

Birçok isim ve sosyal medya kullanıcısı, "13 seçim kaybetti ama Kemal Kılıçdaroğlu hala istifa etmiyor" yorumunda bulundu.

Bir durum değerlendirmesi de Amerikan gazetesi Washington Post'un İstanbul muhabiri Vanessa Larson'dan geldi.

Twitter'da paylaşım yapan Vanessa Larson, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini şu sözlerle yorumladı:

"Türk siyasetinde seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez."

…

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler yeni kabineye çevrildi. Siyaset kulisleri ısınmaya devam ederken; gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeni kabinenin cuma günü açıklanacağını söyleyen Işık, "Çok büyük sürprizler var" dedi ve kulis bilgilerini paylaştı.

Işık, "Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." ifadelerini kullandı.

…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı'nın birçok kurmayı seçime ilişkin açıklamalarda bulunmuş ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir açıklama veya paylaşım gelmemişti.

Son olarak İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Başkanı'nın saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 10.05'i göstermesinin ardından İmamoğlu merakla beklenen açıklamasını yaptı:

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Konuşmasında "Ümitsizliğe yer yok" diyen ve dikkat çeken bir 'değişim' vurgusu yapan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" ifadelerini kullandı.

Akşam için bir çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bütün istanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız" diye konuştu.

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Tufan ERHURMAN, meclis salonunu terk etmeniz çok bir işe yaramadı ve sonuçta öğretmenler değişiklik yasa tasarısı oy çokluğuyla onaylandı. Bundan böyle hem parti içinden hem de dışından sine-i milete dönmeniz için yoğun baskılar olacağından hiç kuşkunuz olmasın!

…

Sayın Tahir GÖKÇEBAĞ, Türkiye’den gelecek olan öğretmenleri okula sokmama yönündeki açıklamanız zaten yaşanmakta olan krizi körüklemekten başka bir işe yaramaz, ayrıca Türkiyeli Kıbrıslı ayrımcılığına da büyük kattı sağlar. Sendikalar savaş değil aksine barış kavramlarını ön plana çıkarmakla sorumludur!

…

Sayın Çelebi ILIK, Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nde yaşanan yolsuzluk olayları konusunda kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmanızı isteyen mesajlar gelmeye başladı. Bu arada orada raporlara yansımayan daha büyük olayların da yaşandığı yönünde ihbarlar yapılıyor!

…

Sayın Fadıl AKSUN, Güzelyurt Kaza Mahkemesi Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Atanma kararınız hukuk çevrelerinde beklenen bir karar değildi. Yine de Lefkoşa’da yükselttiğiniz çıta umarız yeni üyeler tarafından korunur ve daha yukarılara yükseltilir…

…

Sayın Metin FEYZİOĞLU, Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla şimdi burada çok daha güçlü bir konuma yükseldiniz. Yine de vatandaşlar arasında uzlaşı kültürünü geliştirmek için bu konudaki sorumluluğunuz hayli büyük, umarız dengeleri sağlamak için her türlü çabayı gösterirsiniz…

…

Sayın Kudret ÖZERSAY, partisinin mali raporunu açıklayan tek parti başkanı konumuna geldiniz. Aslında biraz muhalefetin dozunu yükseltip diğer partilerin mali konularda veremediği hesapların peşine düşebilirseniz çok iyi bir amme hizmeti verebilirsiniz…

…

Sayın Erhan ARIKLI, anayollarda aydınlatmanın olmamasından dolayı bazı ölümlü trafik kazalarında büyük artış yaşanmaya başlandı. Bu konuda çok ciddi bir projeniz olduğunu biliyoruz, hızlandırmanızda da yarar görüyoruz.

…

Sayın Metin ARHUN, Türkiye’de asgari ücretin 500 Dolar olacağı artık kesinleştiğine göre sıra bizim ülkeye geldi. İşverenler Sendikası olarak ona göre hesabı kitabı yaparak yeni rakamı belirlemekte yarar görüyoruz. Tabi ki sendika yöneticilerini toplayıp bir araya getirebilirseniz…

…

Sayın Soner SARIDAN, ameliyathaneye girerken ağlamaklı haliniz çıkışta büyük bir coşkuya dönüştü diye duyduk. Kalfaoğlu yine başarılı bir operasyona imza atarak dertlerinizden kurtarmış, artık küçük de olsa bir hediyeyi hak etti değil mi?

…

Sayın Bulut AKACAN, uzun bir sessizlik döneminden sonra büyük projelerle yine gündem olacağınız konuşulmaya başlandı. Sürprizleri çok yakında açıklayacağınız ve kamuoyuna müjdeli haberler vereceğiniz söyleniyor, hayırlı işler dileriz…