Gönyeli’de insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde sürüş yapan araç sürücüsü rapor edilerek, yaklaşık 8 bin 700 TL ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde dün gece bir araç sürücüsünün, ihtiyatsızca yönetimindeki aracın lastiklerini saydırıp duman çıkarmak ve aracın arkasını kaydırmak suretiyle, insan hayatına tehlike yaratan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Polis Karakolu ekipleri araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye, tehlikeli sürüş yapmak suçundan 8693,80 TL para ve 25 ceza puanı yazılarak rapor edildi.