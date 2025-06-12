Girne’de bu sabah 05.00 sıralarında Enver Bey Sokak’ta Mehmet Demir (E-21) 120 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MF 950 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bir evin duvarıyla giriş kapısına çarptı.

Polis açıklamasında, çarpmanın etkisiyle savrulan MF 950 plakalı aracın, o esnada yolun doğu kısmında park halinde bulunan Hüseyin Bulut (E-53) sorumluluğundaki JB 507 plakalı kamyonet aracın sol yan kısmına da çarptığı ve kaza sonucu yaralanan olmadığı belirtildi.

Araç sürücüsü Mehmet Demir, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.