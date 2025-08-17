“İnsanlarımızın hakkını almak için tüm muhataplarla görüşeceğiz, masada olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman, Derince ve Kaleburnu köylerini ziyaret etti.

CTP Basın Bürosuna göre, Tufan Erhürman iki köyde köylülerle yaptığı toplantıda, “Biz, insanlarımızın hakkını almak için tüm muhataplarla görüşeceğiz, masada olacağız. Cumhurbaşkanlığı, insanlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacak. Cumhurbaşkanı, anayasal yetkileri çerçevesinde iç sorunlara çözüm bulmak için hükümetlerle diyalog kuracak. Bizim kaybedecek bir beş senemiz daha yok.” dedi.

Tufan Erhürman, “Euro 47 lira oldu ve Güney Kıbrıs, Kuzey’den daha ucuz. Güney’e geçme hakkı olan herkes alışverişini oradan yapıyor. Güney’e geçme hakkı olmayan, Türkiye kökenli vatandaşımız 700 lira kazanıyorsa, geçme hakkı olan ve aynı maaşı alan birine göre alım gücü daha düşük kalıyor. Geçiş hakkı olan, çocuğuna daha fazla et alabilir hale geldi. Bu memleketteki eşitsizliklerin yanına bir eşitsizlik daha eklendi.” dedi. Erhürman, hükümeti, ekonominin Güney’e kaymasıyla ilgili kılını bile kıpırdatmamakla eleştirdi.

-"Ana dili Türkçe olmayan çocuklar ayni sınıfta"

Erhürman, “Eğitimde, özellikle İskele’de yabancı öğrenci sayısı arttı. Ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısı çoğaldı. Ana dili Türkçe olanla olmayan aynı sınıfta eğitim gördü. Kimsenin umurunda olmadı.” dedi.

-"Karma evlilikten doğan çocuklar sorunu masada olacak"

Seçimi kazanmaları halinde “karma evliliklerden doğan çocukların sorununun” masada konuşulacağını ifade eden Erhürman, “Annan Planı’nda oy kullanma hakkı tanınan Türkiye kökenli insanlarımız vardı. Eğer Kıbrıs Rum tarafı da ‘evet’ deseydi, o insanlar ertesi gün vatandaş olacaktı. Rum tarafı ‘hayır’ dedi, haklar kayboldu. En azından bu insanların Güney'e geçip kahve içme hakkı yok mu?” diye sordu.. Annesi, babası Türkiye’den gelmiş KKTCde doğan çocuklar olduğunu belirten Erhürman, beş yıllık dönemde söz konusu sorunla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Erhürman şöyle davam etti:

“Her cumhurbaşkanı döneminde müzakere oldu, en azından geçiş noktası açıldı. Bu dönemde hiçbir şey yapılmadı. Size taahhüdümüz net! Biz, insanlarımızın hakkını almak için tüm muhataplarla görüşeceğiz, masada olacağız. Cumhurbaşkanlığı, insanlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacak. Cumhurbaşkanı, anayasal yetkileri çerçevesinde iç sorunlara çözüm bulmak için hükümetlerle diyalog kuracak. Bizim kaybedecek bir beş senemiz daha yok.”

Çocukların hakkını söke söke almak için masada olacaklarını kaydeden Tufan Erhürman, “Kimse Kıbrıs Türk halkının sorunlarını görmezden gelmesin diye masada olacağız. Yine Rum tarafı masadan kaçarsa, dünyaya ‘Ben hakkımızı yedirtmem’ demek için masada olacağız.” dedi.

Öztörel

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, “Hak ettiğimiz liderle birlikte, hak ettiğimiz toplum olma yolunda ilerlemek zorundayız. Bu toplumu çaresizlik içerisinde bırakan ortamlar bizi yalnızlaştırıyor.” dedi.

Öztörel, çocukların geleceği adına birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.