Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde sakin 58 yaşındaki Sibel Bayram dün aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayram’ın, cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Bayram’ın ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Marketten tıraş bıçağı çalan kişi tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete 5 Ağustos’ta müşteri olarak giden kimliği meçhul bir şahsın, kozmetik reyonunda satışa sunulan toplam bin 100 TL 55 kuruş değerindeki tıraş bıçağını çaldığı belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.G.N.(E-31) dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda tespit edilerek, tutuklandı.

-Kız arkadaşını darp eden kişi tutuklandı

Alaniçi-Dörtyol Ana Yolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında V.D.(E-41), kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, aralarında yaşanan tartışma sonucu araçta yolcu olarak bulunan kız arkadaşı B.Y.’nin (K-42) sol gözüne ve burnuna vurarak, ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. V.D. tutuklandı.

-Kaldığı otelin odalarını hasara uğratan kişi tutuklandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde dün ve önceki gün konaklayan H.H.A. (E-33), daha önce kaldığı ve klimasının bozuk olması nedeniyle değiştiği yeni odanın banyo çeşmelerini, havluluğu ile askılıklarını, tuvalet aparatlarını, priz kapaklarını, perdeleri ve ahşap sehpayı hasara uğrattı.

Söz konusu şahıs, otelden ayrılması istendiği gerekçesiyle de, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. H.H.A. suçüstü tutuklandı.

-Kiraladığı deniz aracını kayalıklara çarptı

Girne’de dün saat 18.00 sıralarında Ö.F.K.(E-31), kiraladığı deniz aracını (Jet Car), kıyıdan en az 200 metre mesafede, deniz içerisinde kullanması gerekirken, insan hayatını tehlikeye atacak veya herhangi bir kişiye zarar verebilecek şekilde kullanıp kıyıya yaklaşması sonucu, mendirekte bulunan kayalıklara çarptı.

Olay sonucu yaralanan Ö.F.K. ile deniz aracında yolcu olarak bulunan Ü.K.(K-31), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından taburcu oldular. Ö.F.K. tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da Şehit Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, sabaha karşı 02.00 sıralarında, 78 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.V.B.(E-26), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. İ.V.B. tutuklandı.