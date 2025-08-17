Çatalköy bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangında 5 çam ağacı kısmen zarar görürken, yaklaşık 3 dönümlük kuru ot ve makilik alan yandı.



Arıcılık faaliyeti sırasında kullanılan dumanlama aletinden çıktığı tahmin edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.



Orman Dairesi, vatandaşları yaz aylarında her türlü ateşli faaliyetten uzak durmaları konusunda uyararak, görülecek en küçük duman veya ateş belirtisinin ise vakit kaybetmeden Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirilmesi çağrısında bulundu.