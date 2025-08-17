Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz şahıslar aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İthali yasak dedektör tasarrufu

İskele’de dün yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Dipkarpaz’da Rauf Raif Caddesi üzerinde, A.K.’nin (E-39) kullanımındaki araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Ülkeye ithali yasak olan el dedektörü bulundurduğu tespit edilen A.K. tutuklandı.

-Yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yapan iki işletmeciye yasal işlem

Çayırova ve Yenierenköy’de faaliyet gösteren iki ayrı işletmede dün polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, konu işletmelerin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkinin satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.