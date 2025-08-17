İskele - Karpaz ana yolunda vücudunu araçtan çıkararak video kaydı yapan sürücüye 25 bin 601 TL para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çayırova mevkiinde yönetimindeki araç ile seyir halinde iken vücudunu araçtan çıkararak video kaydı yapan genç sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Söz konusu araç sürücüsü tespit edilerek işlediği trafik suçlarından dolayı 25 bin 601 TL para ve 35 ceza puanı kesildi.