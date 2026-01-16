Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, geçici öğretmenleri TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde kabul etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, geçici öğretmenler görüşmede, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler Yasası’na ilişkin iptal kararının ardından yaklaşık 450 öğretmenin ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını belirterek, hukuka saygı çerçevesinde ortak akıl ve toplumsal vicdan çağrısı yaptı.

Öğretmenler, yıllardır yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda görev yapan geçici öğretmenlerin mesleki yaşamlarını bu statüye göre planladığını, sahada önemli bir deneyim ve emek birikimi oluştuğunu vurguladı. Öğretmenler, hiçbir geçiş mekanizması öngörülmeden sürecin sonlandırılmasının, eğitim emekçileri açısından yeni ve derin mağduriyetler yarattığını ifade etti.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, Anayasa Mahkemesi kararının anayasal ilkeler açısından önemine işaret ederken, siyasi tercihler ve yanlış istihdam politikalarının bedelinin öğretmenlere ödetilemeyeceğini vurguladı. Çeler, geçici öğretmenlerin dile getirdiği ortak akıl ve adil geçiş süreci talebinin haklı olduğunu belirterek, TDP’nin bu sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin yaklaşımının net olduğunu kaydeden Çeler, geçici öğretmenlik uygulamasının siyasi bir istihdam aracına dönüştürülmesine karşı olduklarını, ancak mevcut yanlışın düzeltilmesinin sahada çalışan öğretmenleri yok sayarak değil; anayasal çerçeveye uygun, adil ve geçişi düzenleyen çözüm modelleriyle mümkün olabileceğini kaydetti.