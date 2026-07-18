Kamalı Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından düzenlenen Tayfun Operasyonunda Pakistanlı M.S. mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf edip, sattığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün düzenlenen operasyonda zanlının Ortaköy’de araçla seyir halinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, ekipleri gören zanlının kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Evinde 3 Kilo 100 Gram Uyuşturucu Bulundu

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir şey bulunmadığını, akabinde evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde 3 kilogram 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

İtiraf İçerikli Gönüllü İfade Verdi

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca 7 Temmuz’da 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu yine aynı şahsın yönlendirmesiyle temin edip, 5 gramını içip, 84 gramını Lefkoşa’da konumlara bıraktığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturma Sürüyor

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı paketlerin PGM Parmak İzleri Şubesine gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.