Kamalı Haber

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Bangladeşli M.D.B. mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret Kontrolünde Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fuat Can Ağcabay olguları aktardı.

Polis, 17.07.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 01.03.2024 tarihinden itibaren toplam 868 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

İhraç İşlemleri Başlatılacak

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.