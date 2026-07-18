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Askeri bölgeyi ihlal etme suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu K.H. mahkemeye çıkarıldı.

Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Ederek Güney'e Geçti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Faruk Akkuş olguları aktardı. Polis, Gazimağusa’da sakin zanlının 20.07.2023 tarihinde işlemiş olduğu trafik kazası ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçları ile ilgili olarak arandığı gerekçesi ile Akıncılar köyü mevkiinden henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip, orayı ihlal ettikten sonra yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC toprakları dışına çıkıp Güney Kıbrıs’a gittiğini söyledi.

Yasa Dışı Yollarla KKTC'ye Giriş Yaptı

Polis, 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde güneye yasa dışı geçiş yapan zanlının 10.07.2026 tarihinde Beyarmudu’nda bulunan ilk okul bölgesinden, 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip, orayı ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına izinsiz giriş yaptığını açıkladı.

Polise Teslim Oldu

Polis, zanlının 17.07.2026 tarihinde ise polise teslim olup aleyhinde önceden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.