Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket" suçlarından tutuklanan H.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli Araç Durduruldu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi'nden bir ekibin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen yerde devriyede oldukları bir esnada Gazimağusa istikametine doğru şüpheli bir şekilde seyretmekte olan BMW marka bir aracı durdurduklarını söyledi.

Araçta Uyuşturucu ve Hap Ele Geçirildi

Polis, araç içerisinde yapılan aramada aracın orta konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet yarısı içilmiş sigara izmariti ve 6 adet hap bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Analiz Sonucu Bekleniyor

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak iki gün ek süre alındığını ve bu süre içerisinde üç ifade aldıklarını, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu kaydederek, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme 7 Gün Tutukluluk Kararı Verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.