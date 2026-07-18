Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan M.S.B., K.Y.A.A. ve İ.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda 16 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Görken Taşlı olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlıların uyuşturucu tasarruf edip, sattıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, ekipleri gören zanlı M.S.B.'nin kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, evde yapılan aramada M.S.B.'nin yatak odasında 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini aktardı.

Gönüllü İfade Verdi

Polis, üç zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, M.S.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise 100 dolar, 80 euro ve 30 sterlin bulduklarını söyledi. Polis, M.S.B.'nin gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da Gönyeli’de bir şahıstan 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasının sağlandığı naylon parçasının PGM Parmak İzleri Şubesine gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Polis, aranan şahıs, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 6 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.