Kamalı Haber

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan B.M.B.S. mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret Affı İçin Başvurdu, Kaçak Olduğu Ortaya Çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hülya Debreli olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:30'da Gönyeli Polis Karakoluna gelen zanlının muhaceret affından yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren toplam 594 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

594 Gündür İzinsiz İkamet Ettiği Belirlendi

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 1 gün ek süre talep etti.

Mahkeme 1 Gün Tutukluluk Kararı Verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.