Kamalı Haber

"Kanunsuz uyuşturucu hap tasarrufu" suçundan tutuklanan Y.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ercan Havalimanı'nda Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.40 raddelerinde Ercan Havalimanı gelen yolcu bölümünde KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu kot pantolonun sağ arka cebinde muhafaza ettiği sigara paketinin içerisinde, beyaz renk peçete kağıdına sarılı 5 adet kahverengi renk uyuşturucu olduğuna inanılan hapların tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti.

Hapların Amfetamin Olduğu Belirlendi

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen hapların analize gönderildiğini kaydetti. Polis, analize gönderilen haplarla ilgili sonucun 15 Temmuz'da çıktığını, hapların içeriğinin amfetamin olduğunun belirlendiğini açıkladı.

15 Günü Aşmayacak Süreyle Cezaevine Gönderildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.