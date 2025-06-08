İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham Birleşik Krallık-AB Güvenlik ve Savunma Ortaklık İlişkisi Anlaşması'na desteğinden dolayı Rum yönetimine minnettarlığını Fileleftheros’ta yayımlanan makalesi aracılığıyla dile getirdi.

Gazeteye göre Tatham anlaşmanın, Brexit sonrasında 19 Mayıs’ta gerçekleştirilen Birleşik Krallık-AB Zirve Toplantısı'nda yapıldığını ve Zirve sonrasında İngiltere Başbakanı ile görüşen ilk AB üyesi ülke başkanının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olduğuna dikkat çekti.

Rum yönetiminin anlaşma için verdiği desteğe minnettar olduklarına işaret eden Tatham, Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olan Rum yönetimi ile sıkı iş birliği yapmak için sabırsızlandıklarını da kaydetti.