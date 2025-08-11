Meteoroloji Dairesi, sıcak hava kütlesinin etkisinin 14 Ağustos Perşembe gününe kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, sıcak hava dalgasına bağlı olarak, bugün saat 11.00’den perşembe saat 16.00’ya kadar en yüksek hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde olacak. Buna göre, sıcaklıklar iç kesimlerde 41 - 44 °c, sahillerde ise 36 - 39 °c dolaylarında seyredecek.

Sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 -16.00 arasında tedbir alınmadan güneş altında kalınmaması istendi.