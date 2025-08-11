Başbakanı Ünal Üstel, Balıkesir ve çevre illerde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üstel, yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Balıkesir ili ve çevre illerinde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, hayatın en kısa sürede normale dönmesini temenni ediyorum,” ifadelerini kullandı.

KKTC olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını vurgulayan Üstel, deprem sonrası Türkiye’ye destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, ihtiyaç duyulduğu anda her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya, yardım ve desteğimizi sunmaya hazırız,” diyen Başbakan Üstel, dayanışma ve kardeşlik vurgusuyla mesajını tamamladı.