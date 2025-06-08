Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk Konuları Komitesi’nin (JURI) 23-24 Haziran’da Konsey’in yeni savunma ve güvenlik mimarisi ile ilgili SAFE Tüzüğü'nü onaylama kararını AB mahkemesine götürmeyi görüşeceği bildirildi.

Haftalık Kathimerini, JURI’nin, Türkiye de dahil üçüncü ülkelerin de katılımına olanak tanıyan tüzüğün Komisyon tarafından olağanüstü önlem kapsamında, üyelerin oybirliğine gerek duyulmayıp oy çokluğuyla geçirilerek diğer kurumların devre dışı bırakılmasını inceleyeceğini yazdı.

JURI’nin, meseleyi Avrupa Birliği Mahkemesi’ne götürme kararı üretmeyebileceğine de dikkat çeken gazete, 23-24 Haziran’da konuyu mahkemeye götürme kararı çıksa da Türkiye için durumun değişmeyeceğini, mahkemeden karar çıkana kadar Türkiye’nin, SAFE programı için ayrılan toplam 150 milyar euroluk ödenekten yıl sonuna kadar faydalanabileceğini yazdı.

Gazete “Her halükarda Türkiye artık AB’nin yeni savunma ve güvenlik mimarisinin içerisindedir ve Kıbrıs sorunu, bütün olumsuz perspektifleriyle çözümsüz duruyor.” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Alithia Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın dün denizcilikle ilgili bir “Nautemboriki” isimli bir yayına verdiği söyleşide, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına katılımı konusuna da değinerek “Avrupalılar nasıl bir Avrupa istediklerine karar vermeli." dediğini yazdı.

-“Dendias Avrupalılar nasıl bir Avrupa istediklerine karar vermeli”

Habere göre Dendias “İlkeler, değerler ve uluslararası hukuk kurallarına saygı olmadan Avrupa’nın bir mantığı yok. AB üye devletlerini tehdit eden veya tanımayanların ayırt edilmeden Avrupa’nın yeniden silahlanma argümanına girmesinin de bir mantığı yok. Bazı ülkeler, ekonomik çıkar adına Batı değerler kültürünün İfigenia’sı haline getirilmesi de talep edilemez.” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi atmosferin Türkiye tarafından kullanılan bir söylem olabileceğini, muteber görülemeyeceğini öne süren Dendias “Umarım (AB’deki ) ortaklar, Yunanistan’a yönelik savaş tehdidi devam etmekteyken, Türkiye-Libya mutabakatı yürürlükteyken, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olumsuz tavır devam ederken bunu öyle algılamazlar.” ifadesini kullandı.

-“Yunanistan Mısır’dan Türkiye-Libya mutabakatının onaylanmasını engellemek için diplomatik müdahale istedi”

Aynı gazete Türk kaynaklarının Middle East Eye’a 2019’da imzalanan Türkiye-Libya mutabakat zaptının bu aşamada onaylanmasının ya da reddedilmesinin söz konusu olmadığı açıklaması ve Libya’nın Batı’sında söz sahibi olan Hafter ile oğullarının, Türk hükümeti ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediği açıklamasının Yunanistan’ı “paniğe soktuğuna” dikkat çekti.

Gazete “Middle East Eye”in, Yunanistan’ın Mısır’a Türkiye-Libya mutabakatının onaylanmasını engellemek için diplomatik müdahale çağrısı yaptığını ve Yunanistan’ın Hafter hükümetinin Ankara ile yakınlaşmasından endişelenerek Türkiye’nin deniz zaferini Mısır’ı müdahil ederek engellemeye çalıştığını” yazdığını aktardı.