CYPRUS CANCER CHARITY TRUST DERNEĞİNDEN ANLAMLI BAĞIŞ

Ergün Yahat

Cyprus Cancer Charity Trust Derneği Başkanı İsmail Atahasan tarafından, Hilltop Restaurant & Bar’ın sponsorluğunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne toplam değeri 7.000 Euro olan tıbbi cihaz bağışı gerçekleştirildi. Bağış kapsamında, 5 adet hastabaşı monitör ve 10 adet ateş ölçer cihazı, Hastane Başhekim Vekili Dr. Eyüp Göksu ile Hastane Baş Amiri Mustafa Yaver’e teslim edildi.

Dr. Eyüp Göksu, sağlık alanındaki bu anlamlı katkılarından dolayı başta Dernek Başkanı İsmail Atahasan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, bağışa sponsor olan hayırsever iş insanına teşekkürlerini iletti.