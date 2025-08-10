Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremde bir bina çöktü. Yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı. Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.