(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık veren Hasan Hüseyin Aksu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 04:00 raddelerinde umumi bir yer olan Ercan Havalimanı gelen yolcu salonu içerisinde Türkiye'de sakin Hasan Hüseyin Aksu’nun makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini gelişigüzel sağa ve sola sallamak suretiyle Uygunsuz Tavri Harekette bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zanlının 10 Ağustos tarihinde ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptığını, KKTC'de herhangi bir bağı bulunmadığını, soruşturmaya etki edebileceği bir hususun kalmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.