Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca Anadolu’da değil, Kıbrıs Türk halkı için de onur ve gurur vesilesi olduğunu belirterek, bu destanın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin yol haritası olduğunu vurguladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Türk Milleti’nin ve Kahraman Türk Ordusu’nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazandığı en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını ifade etti.

“30 Ağustos Zaferi; Türk Milleti’nin azminin, cesaretinin ve kararlılığının karşısında hiçbir gücün duramayacağının en güçlü nişanesidir” diyen Üstel, bu zaferin gönül coğrafyasının her köşesinde olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı için de onur ve gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bu zaferden aldığı güçle varoluş mücadelesini sürdürdüğünü ve sürdüreceğini belirten Üstel, “Tarih boyunca nice şanlı zaferler kazanan Türk Milleti’nin al bayrağı, sonsuza dek özgürce dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

Üstel mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anavatan Türkiye’mizin istiklal mücadelesine ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”