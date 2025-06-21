Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin (AKÜN) mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Erbaş Ailesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) duyduğu güvenle yatırımlar yaptığını ve üniversite açtığını belirterek, öğrencilere verilen eğitimden dolayı üniversite yönetimine, akademisyenlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Mezun olanları tebrik eden ve hayat boyu eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların ülkelerinin gelişmesi ve kalkınması için çalışacağını ifade etti.

İletişim imkanlarının artması ve altyapı yatırımlarının tamamlanması ile KKTC’nin “bilişim adası” olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetiminin şikayetleri ve uygulanan ambargolara rağmen eğitim adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin marka değerinin arttığını kaydetti.