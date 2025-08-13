İskele Belediyesi, Dr. Fazıl Küçük (Boğaz) Parkı’ndaki büfenin yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, büfeyi, hem görsel açıdan modernize ettiklerini hem de işlevselliğini arttırmak için uğraştıklarını ifade etti.

“İskele’nin güzelliğini korumak ve halka daha çağdaş alanlar sunmak önceliğimiz” diyen Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin vakit geçirdiği sosyal bir merkez olduğunu da kaydetti.