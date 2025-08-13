Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarında, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif kullanılmış eşyaların, yarın perakende usulü satışa sunulacağını duyurdu.

Daire Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme imzasıyla yapılan açıklamada, satışların, nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirileceği ve satılan malların iade ve değişiminin yapılmayacağı kaydedildi.

Satışların, yarın saat 08.30-12.00 ve 13.00-16.00 arasında Vergi Dairesi karşısındaki Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarında yapılacağı ifade edilen açıklamada, satış için saat 07.30’dan itibaren sıra numarası verilerek, saat 8.30 itibarıyla ile satışa başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, satışa sunulan malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde satışa devam edileceği bildirildi.