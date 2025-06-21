İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 5 Yaşındaki Atlas Taymur’un arama çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi aracılığıyla yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına şahsen ve belediye olarak tam destek verdiklerini belirten Hasan Sadıkoğlu, dün gece Kilitkaya'daki arama çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Kıbrıs Türk halkı bir kez daha tek yürek oldu” dedi.

Sadıkoğlu, arama çalışmalarına katılan kurum, kuruluş ve adanın dört bir yanından gelen gönüllülere teşekkür etti.