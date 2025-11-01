(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Cemal Türkhan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; zanlı Cemal Türkhan’ın tasarrufunda yaklaşık 13 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 Miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.