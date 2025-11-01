(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Vahim Zarar, Ciddi Darp' suçlarından Tutuklanan Umitjan Yanginev, Azamat Jumabayev , Bahtiyar Umıtjanov ve Yhtiyar Umitjanov mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Taybe Kötüce olguları aktardı. Polis, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde, Lefkoşa’da umumi bir yer olan Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market önünde Umitjan Yanginev, Azamat Jumabayev, Bahtiyar Umıtjanov ve Yhtiyar Umitjanov Lefkoşa’da sakin K.K'nın vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yüzüne tekme atmak sureti ile çene kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.