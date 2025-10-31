(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Hüseyin Ulaş, Yunus Emre Akkaya ve Uzay Küflü mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı.

Polis, 20.10.2025 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri devriyede bulundukları bir esnada şüpheli hareketler sergileyen Hüseyin Ulaş’ın beyaz poşete sarılı yaklaşık 1 gr. kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan sorgulamada konu maddeyi Yunus Emre Akkaya ve Uzay Küflü ile birlikte içmek için henüz tespit edilemeyen bir içmek amacıyla aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını ancak soruşturmanın tamamlanmadığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirerek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.