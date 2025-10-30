(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Hüseyin Ulaş, Yunus Emre Akkaya ve Uzay Küflü mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20.10.2025 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri devriyede bulundukları bir esnada şüpheli hareketler sergileyen Hüseyin Ulaş’ın beyaz poşete sarılı yaklaşık 1 gr. kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan sorgulamada konu maddeyi Yunus Emre Akkaya ve Uzay Küflü ile birlikte içmek için henüz tespit edilemeyen bir içmek amacıyla aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.