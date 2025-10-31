(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Shaker Mohammad Alkhaled yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Nazmi Doğan olguları aktardı. Polis, zanlının 28.10.2025 tarihinde Lefkoşa' da meydana gelen 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizlice girme suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, 28.10.2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde güneye sakin zanlının Yiğitler Burcu Çetinkaya Bölgesinden 1. Derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'ne giriş yaptığı esnada nöbetçi askerler tarafından yakalanarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını, yargılamadan yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 13 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.