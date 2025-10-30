(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Atakan Kulaksız mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Toykan Gülerler mahkemeye olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de bir iş yerinde çalışan zanlının iş yerine kayıp faturalar olduğunu bildirip, söz konusu 41 fatura üzerinde oynama yaparak, 170 bin 944 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını, sistemde ve faturalar üzerinde inceleme yapıldığını kaydetti. Polis, iş yerinde bağımsız muhasebe şirketi tarafından da inceleme yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının KDV ile oynadığı faturalar üzerindeki imzanın ona ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.