(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Friday Igbınosun ile Michael Chukwunasom Odogwu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Celal Durukan olguları aktardı. Polis, 27 Ekim’de zanlıların birlikte kaldığı Göçmenköy’deki ikametgahlarında yapılan aramada zanlının birin yatak odasında satışa hazır 41 ayrı pakette 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi, paketlemede kullanılan makas, jelatin, kâğıt parçaları ve ayakkabı kutusunda uyuşturucu satışından elde edilen 30 bin TL, 340 Sterlin, 330 euro ce 380 dolar bulunduğunu ve her iki zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar olduğunu, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Igbınosun ev arkadaşının suçla bağı olmadığını söyledi. Ev arkadaşı ise 3 gün önce apartmana taşındığını ifade ederek, suçsuz olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.