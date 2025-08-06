03.08.2025 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Glapsides Plajında E.Y.(K-26) ve Ö.A.(K-27) şezlong yeri yüzünden aralarında çıkan tartışma esnasında elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, E.Y. yere düşen Ö.A’nın yüzüne ayağı ile tekme atmak suretiyle dişinin hasar görmesine sebep olmuştur. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.