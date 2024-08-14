Orta Doğu’da mevcut durum sebebiyle bölgeden tahliye edilmesi gereken kişi sayısının yüz bini bulabileceği, ABD’nin bu konuda Rum yönetimine bilgi verdiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Lübnan’da yaşanacak bir çatışma sebebiyle bölgeden tahliyesi gerekebilecek kişi sayısının yüz bini bulabileceğini, Rum yönetiminin gerekli hazırlıkları yaptığını yazdılar.

Gazete, ABD’li yetkililerinin, bölgeden tahliye edilmesi gerekebilecek kişi sayısının yüz bini bulabileceği konusunda Rum makamlarını bilgilendirdiğini belirtirken, tahliye edilecek kişilerin Güney Kıbrıs’ta en fazla 48 saat konaklamalarının da öngörüldüğünü aktardı.

Tahliye talebinde bulunması beklenen kişilerin, ebeveynlerinden ötürü çifte vatandaşlığı olan Lübnanlılar olduğunu belirten gazete, özellikle ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlığını taşıyan Lübnanlıların tahliyesinin gerekebileceğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın tahliyeler konusundaki tüm hazırlıklarını tamamladığını, Larnaka’da bazı kapalı spor salonları, okullar ve askeri birliklerin, bu kişilerin kısa süreli ikametinin sağlanabilmesi için hazırlandığını vurgulayan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bu konudaki açıklamasını da yansıttı.

Kombos; Orta Doğu’daki durum sebebiyle Lübnan’dan gelebilecek tahliye taleplerini karşılamak adına öngörülebilir tüm hazırlıkları yaptıklarını, gelişmeler çerçevesinde gerekli görülen adımları da atacaklarını söyledi.

Gazete ayrıca, Lübnan’daki Kanada vatandaşlarının tahliyesi için Kanada ile Güney Kıbrıs arasında anlaşma imzalandığını da aktardı.

- - Kombos Tatar’a yanıt verdi

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Cumhuriyeti Güvenlik Köprüsü Olmaya Hazır” başlığı altında verirken, Güney Kıbrıs’ın Lübnan’dan üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için hazır olduğunu aktardı.

Haberinde Kanada’yla imzalanan anlaşma ve Kanada’nın Lübnan’da 20 bine yakın vatandaşının olduğu bilgisine yer veren gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un açıklamalarını da yansıttı.

Gazete, Kombos’un dünkü açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yanıt verdiğini ve “Kıbrıs Türk tarafının rahatsız olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çabalarını baltalamaya çalıştığını” söylediğini aktardı.

Habere göre Kombos açıklamasının devamında, Güney Kıbrıs’ın faaliyetlerinin “insani amaçlı olduğu” iddiasını da dile getirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Orta Doğu’da Sıfıra Yaklaşılıyor – Kıbrıs Orta Doğu’daki Yabancı Ülke Vatandaşlarını Kabul Etmeye Hazır”.

Haravgi: “Kıbrıs ile Kanada Arasında Kanada Vatandaşlarının Orta Doğudan Tahliyesi Anlaşması – Kombos: "Kıbrıs 60 Binden Fazla Kişiyi Kabul Edebilir”.