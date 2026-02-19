“UBP cesur kararlar yerine belirsizlik yaratıcı erteleme süreci yaşıyor”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay sürecinde örgütlerden şikayetler gelmesine ve üye listelerinin şişirildiği iddiasıyla davalar açılarak ara emirleri alınmasına rağmen parti mekanizmasının süreci kabul etmeyerek kongreleri sürdürdüğünü iddia etti. Mahkemenin kongre kararına ilişkin olarak UBP açısından seçimlere katılamama riski doğabileceğini savunan Taçoy, parti içindeki hukuki tartışmaların siyasi bir kararla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gelinen aşamada UBP’nin cesur kararlar alarak hem partinin hem de ülkenin önünü açacak adımlar atılmasını sağlaması gerektiğini söyleyen Taçoy, ancak bunun yerine "erteleme ile belirsizlik süreci yaratıldığını" ileri sürdü.

Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda Damla Dabiş’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

-“Tartışmalar çözülmeli"

Mahkemenin kongre kararına ilişkin olarak UBP açısından seçimlere katılamama riski doğabileceğini ifade eden Taçoy, parti içindeki hukuki tartışmaların siyasi bir kararla çözülmesi gerektiğini belirterek, “Biri çıkıp partimi şikâyet edecek ve bu parti seçime katılamayacak. Hiçbir risk alınmamalı, tedbir şimdiden alınmalı. Tartışmalara girmeden siyasi kararla temizlemeliyiz. Bu karar da kurultayın yapılması olmalıdır. Bu işi vatandaş çözemez. Bu işi çözecek olan taraf yine milletvekillerinin kendisidir. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verir. Gerçek UBP’li vatandaşın içi yanıyor” dedi.

Taçoy, kurultay sürecinde örgütlerden şikayetler gelmesine ve üye listelerinin şişirildiği iddiasıyla davalar açılarak ara emirleri alınmasına rağmen parti mekanizmasının süreci kabul etmeyerek kongreleri sürdürdüğünü söyledi

Gelinen aşamada UBP’nin cesur kararlar alarak hem partinin hem de ülkenin önünü açacak adımlar atılmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Taçoy, ancak bunun yerine sürekli bir erteleme ile belirsizlik süreci yaratıldığını savundu.

Taçoy, kurultayın geçersiz olduğunun artık mahkeme süreçleri ile de belgelendiğini, benzer şekilde görevden alınan bazı kadın kolları başkanlarına ilişkin olarak hukuk kurallarının ve parti geleneklerinin çiğnendiğini söyledi.

Hasan Taçoy, görevden alınan kadın kolları başkanlarının "bir takım başka süreçlerin kurbanı" olduklarını söyleyerek, esas niyetin gölgelenmesi adına suçsuz kişilerin hak mahrumiyetine uğratıldığını savundu.

-“Kurultay tamamlanmamıştır, yeni bir kurultay zorunludur”

Taçoy, “Köy ve mahalle kongreleri tamamlanmadan kurultaya gidilir miydi? Geç gelen iptal kararı bizi Temmuz 2024’e geri götürdü. Tüzüğün 114’üncü maddesine göre tamamlanmayan kongre kurultaya katılamaz. Dolayısıyla kurultay da tamamlanmamıştır” dedi.

Siyasi Partiler Yasası’nın açık olduğunu kaydeden Taçoy, seçimlere katılım noktasında hukuki risk bulunduğunu, bu nedenle yeni bir kurultayın zorunlu olduğunu söyledi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Taçoy, bunun erken seçim değil, tarihi öne alınmış bir seçim olduğunu söyledi. Seçim tarihini Meclis’in belirleyeceğini ifade eden Taçoy, seçimlerin yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini kaydetti.

“2026 çok şeye gebe” diyen Taçoy, Haziran ayı sonunun halen konuşulduğunu belirtti.