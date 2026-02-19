“İmzadan önceki safhanın çok dikkatli ve özenli biçimde yürütülmesi gerek”

“Cumhurbaşkanlığı Anayasal çerçevede kendisine verilen görevi yerine getirecek ancak bu aşamaya kadar mevzuatın yürütmeye, sonra da yasamaya yüklediği görevler yerine getirilmeli”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, uluslararası anlaşmaların altına atılan imzaların devletin itibarı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, bu anlaşmaların imzadan önceki safhasının çok dikkatli ve özenli biçimde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, uluslararası anlaşmanın Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasal çerçevede kendisine verilen görevi yerine getireceğini ancak bu aşamaya kadar ülkenin mevzuatının, yürütmeye, sonra da yasamaya yüklediği görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açıklamasında, imza için hazırlanacak metnin, hem kamu yararına hem de başta Anayasa olmak üzere mevzuata uygunluğunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “İstisna olarak kamu yararı açısından çok önemli olması durumunda yasalarda değişiklik gündeme gelebilse dahi, Anayasa'ya aykırılık olmaması gerekir” dedi.

Kamu yararına uygunluğun değerlendirilmesinin, devlet mekanizması içindeki kurumsal yapılardan, ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve uzmanlardan görüş almayı gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Hukuka/Anayasa'ya uygunluğun değerlendirilmesi için de mevzuatımızda gerekli görev dağılımı yapılmıştır. İmzaya hazırlanan yürütme açısından, Başsavcılık'tan imzadan önce görüş almak en güvenli yoldur.

Yürütme tarafından yapılması gereken bu işin yapılmaması doğru değildir ama yapılmadığı durumda da görev kaçınılmaz olarak Meclis'e düşer.”

-“Meclis komitesinde ilk iş, Anayasa’ya uygunluğun ele alınması”

Meclis komitesinde ilk işin, Anayasa’ya uygunluğun ele alınması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Anayasa'ya uygunluk konusunda şüphe varsa, bu konuda Meclis komitesinin de konunun açıklığa kavuşturulmasına kadar görüş almaktan çekinmemesi gerekir” dedi.

Bunun, Meclis komitesinin kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyması değil, mevzuatın kendisine yüklediği görevi yapması olduğunu da dile getiren Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Uluslararası anlaşmanın Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı elbette Anayasal çerçevede kendisine verilen görevi yerine getirecektir. Ancak o aşamaya kadar bu ülkenin mevzuatının öncelikle yukarıda sözünü ettiğim gibi yürütmeye, sonra da yasamaya yüklediği görevler yerine getirilmelidir.

Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı elbette Anayasal çerçevede kendisine yüklenen görevleri yerine getirecektir. Bu, Devletin uluslararası ilişkilerdeki itibarını tartışmaya açmamak adına diğer organların da aynı yükümlülük altında olduğu gerçeğini değiştirmez.”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın, uluslararası anlaşmaların hazırlık aşamasında gerekli koordinasyonun sağlanması için azami özeni göstermeye, gerekli uyarıları yapmaya ve anayasal görevlerini yerine getirmeye bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.